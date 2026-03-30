ГоловнаСуспільствоВійна

У ніч на понеділок Росія атакувала ракетою і 164 БпЛА

Є влучання ракети та 12 дронів, падіння уламків ще на двох локаціях. 

У ніч на понеділок, починаючи з 18:00, Росія атакувала українців балістичною ракетою “Іскандер-М” із окупованого Криму, а також 164 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Ними била також із Криму і російських напрямків Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ.

Близько 90 запущених дронів були “шахедами”, повідомили Повітряні сили. Ворожий напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

“За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 150 ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 12 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях”, – повідомили захисники. 

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 

Фото: Повітряні сили в Telegram


﻿
