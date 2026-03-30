Троє мешканців Сумщини постраждали через російські обстріли

За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини). Слідство триває.

У Сумській, Конотопській міських, Хутір-Михайлівській, Великописарівській, Середино-Будській, Зноб-Новгородській територіальних громадах пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, АЗС, господарські споруди, гаражне приміщення, автомобіль.

У Миколаївській сільській громаді внаслідок удару ворожого дрона травмовано 26-річного та 52-річного чоловіків та 40-річну жінку.

«Протягом минулої доби війська рф обстріляли 25 населених пунктів області. На місцях працювали слідчо-оперативні групи, вибухотехніки», – зазначили там.

Упродовж минулої доби російська армія поранила трьох людей на Сумщині. Від обстрілів потерпали 25 населених пунктів області.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies