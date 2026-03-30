Троє мешканців Сумщини постраждали через російські обстріли

Упродовж минулої доби російська армія поранила трьох людей на Сумщині. Від обстрілів потерпали 25 населених пунктів області.
Про це повідомила поліція Сумщини.
«Протягом минулої доби війська рф обстріляли 25 населених пунктів області. На місцях працювали слідчо-оперативні групи, вибухотехніки», – зазначили там.
У Миколаївській сільській громаді внаслідок удару ворожого дрона травмовано 26-річного та 52-річного чоловіків та 40-річну жінку.
У Сумській, Конотопській міських, Хутір-Михайлівській, Великописарівській, Середино-Будській, Зноб-Новгородській територіальних громадах пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, АЗС, господарські споруди, гаражне приміщення, автомобіль.
За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини). Слідство триває.