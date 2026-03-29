ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни поранили чотирьох людей на Дніпропетровщині

Ворог майже 30 разів обстрілював область.

Росіяни поранили чотирьох людей на Дніпропетровщині
Наслідки обстрілу Дніпропетровської області (архів)
Фото: Олександр Ганжа в Telegram

Російська армія в неділю здійснила майже 30 атак по трьох районах Дніпропетровської області, внаслідок чого четверо людей дістали поранень.

Про це повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ударом були райцентр, Покровська та Марганецька громади. В результаті знищено приватний будинок, ще 15 – пошкоджено. Також пошкоджені адмінбудівля, багатоквартирні будинки, господарські споруди, сонячні панелі; побиті гаражі та автівки.

"Поранень дістали троє людей. 58-річний постраждалий госпіталізований у стані середньої тяжкості. 60-річна жінка та 66-річний чоловік лікуватимуться амбулаторно", - зазначив Ганжа.

На Криворіжжі росіяни поцілили по самому Кривому Рогу, Зеленодольській і Софіївський громадах. Виникла пожежа. Пошкоджене підприємство.

У Межівській громаді, що на Синельниківщині, знищене авто і понівечена оселя. Поранена 23-річна жінка лікуватиметься амбулаторно.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies