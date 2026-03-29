Суспільство / Війна

Сьогодні росіяни вбили трьох і поранили щонайменше 17 людей на Донеччині

Серед загиблих є дитина. 

Наслідки обстрілу Донеччини
Фото: Нацполіція

Сьогодні, 29 березня, через російські обстріли на Донеччині загинули троє людей, і поранені щонайменше 17. Серед загиблих є дитина.

Про це інформує Національна поліція.

З ранку війська РФ б’ють по житлових кварталах бомбами та дронами. Під ударом були Краматорськ, Слов’янськ, Олексієво-Дружківка.

О 07:30 Росія вдарила трьома БПЛА «Герань -2» по Слов’янську. Поранено 49-річного чоловіка, пошкоджено 4 багатоквартирних будинки, готель, автомобілі.

Близько 08:00 внаслідок влучання БпЛА «Молнія» в Олексієво-Дружківці травмовано двох цивільних: 60-річного чоловіка та 58-річну жінку.

О 12:36 росіяни скинули 5 бомб «КАБ-250» на Краматорськ. Загинули троє людей: 65-річний чоловік, 61-річна жінка та 13-річний хлопчик. Поранень зазнали 13 осіб віком від 19 до 84 років. Пошкоджено понад 30 цивільних об’єктів: житлові будинки, заклади освіти, адмінбудівлі, заклад культури, магазин, кафе, автомобілі.

Близько 14:35 стався ще один обстріл Краматорська, попередньо – касетними боєприпасами. Відомо про одного пораненого.

На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та парамедики поліції, а також всі екстрені служби.

