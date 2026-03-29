На ТОТ Луганщини близько 200 тисяч людей залишились без води

Окупанти не проводили капітальний ремонт водогону з 2014 року.

ілюстративне фото
Фото: Луганська ОДА

Через аварію на магістральному водогоні між окупованими з 2014 року Кадіївкою та Алчевськом без централізованого водопостачання залишилися близько 200 тисяч людей.

За інформацією Луганської обласної державної адміністрації, проблеми з водопостачанням трапляються регулярно.

 «Один-два рази на місяць на магістральному трубопроводі між Кадіївкою і Алчевськом виникає аварійна ситуація, через яку сотні тисяч абонентів на тривалий термін залишаються без водопостачання. Після кожного відновлення водогін працює лише декілька днів до наступного пориву», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що окупаційна адміністрація не проводила капітальний ремонт водогону з 2014 року.

Наразі без води залишилися жителі окупованих Брянки, Кадіївки, Ірминого, Алмазної, Зоринська та ще 16 населених пунктів Луганщини.

