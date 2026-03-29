Сили безпілотних систем знищили три російські "Смерчі" в окупованому Криму

У ніч на 29 березня Сили безпілотних систем ЗСУ завдали точних ударів по позиціях російських РСЗВ БМ-30 "Смерч" та "Торнадо-С" у тимчасово окупованому Криму, а також по цистернах із паливом на тимчасово захопленій частині Луганської області.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

За його словами, під час удару по базі ворожих РСЗВ у так званому Совхозному оборонці було знищено одразу три установки "Смерч/Торнадо-С" та самохідну транспортно-заряджальну машину.

Цистерни з паливом бійці СБС знищили у взаємодії з розвідкою Служби безпеки України біля тимчасово захопленої Новосвітлівки на Луганщині.