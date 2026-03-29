Росіяни атакували дронами виробничі активи "Нафтогазу" на Сумщині

Російські окупанти вже четвертий день атакують дронами підприємства Групи Нафтогаз. Сьогодні під обстрілом РФ опинилася Сумщина.

Протягом минулої доби під ударом опинилися виробничі активи на Сумщині. Внаслідок атаки зафіксовано суттєві пошкодження, на місці виникла пожежа.

"На щастя, обійшлося без постраждалих. Завдяки злагодженим діям працівників Нафтогазу та підрозділів ДСНС, пожежу вдалося оперативно ліквідувати", — зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.