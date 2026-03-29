В Одеській області енергетики відновили світло для понад 83 тисяч споживачів

Після ворожих атак на Одеську область енергетики відновили електропостачання для 83,4 тис. споживачів.
Про це повідомила Група ДТЕК у Telegram.
Наразі без світла залишаються близько 25,3 тис. родин, переважно в Одеському районі.
- Уночі 29 березня російські окупанти вкотре здійснили обстріли по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одеської області. Виникли перебої з електропостачанням.