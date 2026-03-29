Партизани "АТЕШ" спалили три російські вежі РЕБ під Новгородом

Після виведення веж з ладу утворився "повітряний коридор" для українських БпЛА.

Агенти партизанського руху "АТЕШ" здійснили низку диверсій на території Росії, спрямованих на ослаблення систем радіоелектронної боротьби у Новгородській області.

Про це "АТЕШ" інформує у Telegram.

За наявною інформацією, напередодні 17 березня партизани знищили три вежі мобільного зв’язку з антенами РЕБ, які створювали перешкоди для безпілотників Сил оборони України. Операції відбулися одночасно у кількох районах.

Йдеться про об’єкти в районах Охват (Тверська область), Демянськ, Валдай (Новгородська область). Саме ці вузли забезпечували перекриття маршруту для українських дронів.

Як зазначають в "АТЕШ", після виведення веж з ладу утворився "повітряний коридор", яким скористалися безпілотники Сил оборони України. В результаті було завдано удару по авіаремонтному підприємству в Стара Русса.

За повідомленнями, завод спеціалізується на ремонті військово-транспортної авіації РФ, зокрема літаків Іл-76 та Іл-78, а також двигунів Д-30КП і АІ-20. На момент атаки на території могли перебувати літаки далекого радіолокаційного виявлення А-50 — одні з найбільш цінних у складі російських повітряно-космічних сил.

Очікується, що відновлення пошкодженої інфраструктури триватиме кілька місяців, що може вплинути на темпи ремонту та повернення авіаційної техніки до строю.