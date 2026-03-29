Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Горіть, як Усть-Луга
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Суспільство / Війна

Росіяни поранили п'ятьох цивільних на Донеччині

За минулу добу окупанти 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Росіяни поранили п'ятьох цивільних на Донеччині
наслідки обстрілів РФ по Донеччині
Фото: Донецька ОВА

Упродовж минулої доби 28 березня росіяни поранили 5 жителів Донеччини. Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти області.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Миколаївці Краматорського району поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку; у Райгородку пошкоджено інфраструктуру. 

У Слов'янську пошкоджено готель, 39 гаражів і 2 автівки. У Краматорську поранено людину, пошкоджено приватний будинок; у Малотаранівці поранено 2 людини, пошкоджено приватний будинок, автівку в сільгосптехніку. 

В Іверському Новодонецької громади пошкоджено 7 будинків. У Дружківському поранено людину, пошкоджено 15 приватних будинків.

У Різниківці Сіверської громади Бахмутського району пошкоджено будинок.

Усього з початку повномасштабної війни загинули 4008 жителів Донеччини, поранені 9098. Інформація подана без урахування жертв та постраждалих у Маріуполі та Волновасі.

Фото: Вадим Філашкін

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies