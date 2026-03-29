Упродовж минулої доби 28 березня росіяни поранили 5 жителів Донеччини. Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти області.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Миколаївці Краматорського району поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку; у Райгородку пошкоджено інфраструктуру.

У Слов'янську пошкоджено готель, 39 гаражів і 2 автівки. У Краматорську поранено людину, пошкоджено приватний будинок; у Малотаранівці поранено 2 людини, пошкоджено приватний будинок, автівку в сільгосптехніку.

В Іверському Новодонецької громади пошкоджено 7 будинків. У Дружківському поранено людину, пошкоджено 15 приватних будинків.

У Різниківці Сіверської громади Бахмутського району пошкоджено будинок.

Усього з початку повномасштабної війни загинули 4008 жителів Донеччини, поранені 9098. Інформація подана без урахування жертв та постраждалих у Маріуполі та Волновасі.