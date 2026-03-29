На Харківщині через обстріли РФ поранено шістьох цивільних

Пошкоджено житлові будинки, цивільний транспорт та та об'єкти інфраструктури.

Протягом минулої доби під російськими ударами перебували 9 населених пунктів Харківської області. Постраждали шестеро цивільних.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів постраждали 6 людей. У с. Лютівка Золочівської громади постраждав 62-річний чоловік; у с. Мирне Шевченківської громади зазнала поранень 89-річна жінка; у с. Шипувате Великобурлуцької громади постраждали чоловіки 32, 42 і 67 років; у с. Іванівка Барвінківської громади зазнала гострої реакції на стрес 56-річна жінка", – ідеться у повідомленні.

Також медики надали допомогу 68-річному чоловіку, який 24 березня зазнав травм внаслідок обстрілу в сел. Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади.

Ворог активно застосовував по Харківщині КАБи, БпЛА різних типів та fpv-дрони.

Унаслідок ворожих ударів пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (с. Лютівка);

У Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Смолівка), приватний будинок (с. Мирне), автомобіль (с. Стецьківка);

В Ізюмському районі пошкоджено 18 приватних будинків, 3 господарчі споруди, 3 автомобілі (с. Оскіл), 4 приватні будинки, автомобіль (с. Андріївка), господарчу споруду, автомобіль (с. Іванівка);

У Берестинському районі пошкоджено 3 приватні будинки (с. Нова Парафіївка).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 192 людини. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 25 454 людини.