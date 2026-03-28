Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 222 бойових зіткнення

Противник завдав 75 авіаційних ударів – скинув 227 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 5173 дронів–камікадзе та здійснив 2909 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Загалом від початку цієї доби відбулося 222 бойових зіткнення, повідомив Генштаб ЗСУ станом на 22:00.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 75 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, два з них – із застосуванням РСЗВ.

На Південно–Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших підрозділів в районах Стариці, Приліпки, Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Чугунівки.

На Куп’янському напрямку ворог вісім разів атакував у районах Піщаного, Петропавлівки, Кругляківки та у бік Новоплатонівки, Курилівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали п’ять штурмів окупантів в сторону Дробишевого, Ставків та в районі населеного пункту Новоселівка.

На Слов’янському напрямку противник чотири рази намагався просунутися вперед у районах Закітного, Різниківки, Платонівки та у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку, за уточненою інформацією, агресор тричі намагався покращити своє положення, атакуючи в бік Никіфоровки та в районі Предтечиного.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 26 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Новопавлівка, Клебан-Бик, Іванопілля, Яблунівка та в бік Іллінівки, Софіївки, Берестка, Кучерового Яру.

На Покровському напрямку ворог здійснив 51 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Молодецьке, Нове Шахове, Червоний Лиман, Новопавлівка, Дачне та в сторону Гришиного, Шевченка, Філії. Одна штурмова дія триває

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 129 окупантів та 45 – поранено; знищено 12 одиниць автомобільної техніки та два пункти управління БпЛА; пошкоджено 7 укриттів, пункт управління БпЛА, три танки, гармату та дві одиниці автомобільного транспорту. Знищено або подавлено 191 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти 19 разів атакував районах населених пунктів Олександроград, Іванівка, Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Січневе та в бік Соснівки, Вербового, Злагоди. Одна атака триває.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 32 атаки окупантів у районах населених пунктів Гуляйполе, Варварівка, Оленокостянтинівка, Мирне та в бік Добропілля, Залізничного, Гіркого, Гуляйпільського, Цвіткового. Одна штурмова дія продовжується.

На Оріхівському напрямку ворог атакував в районі Малої Токмачки, Новоданилівки, Малих Щербаків та Степового.

На Придніпровському напрямку противник здійснив дві штурмові дії в бік Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.