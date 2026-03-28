Росія била по двох районах Дніпровщини, пошкоджені будинки та інфраструктура

Російська армія 45 разів атакувала два райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
У Кривому Розі виникли пожежі. Пошкоджена промислова інфраструктура.
На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Мирівська, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади.
Понівечені підприємства, адмінбудівля, інфраструктура, багатоповерховий та приватні будинки, господарськаі споруди і автівки.
Люди не постраждали.
- Уранці 28 березня російські окупанти атакували промислове підприємство у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Унаслідок атаки загинули люди, є поранені.