​Президент - про договір зі Саудівською Аравією: Українські військові не братимуть участь в іншій війні

Українські бійці не братимуть участь в іншій війні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-брифінгу з українськими та іноземними журналістами, передає кореспондент LB.ua.

Зокрема, на прохання розповісти про деталі підписаного зі Саудівською Аравією договору про оборонне співробітництво, Зеленський сказав: «Ми сьогодні не говоримо про такі деталі, окрім експертизи, навчання, копродукції, виробництва, інвестування. Всі ці напрямки будуть задіяні».

«Що стосується наших військових, ми сьогодні не обговорюємо, що вони братимуть участь в іншій війні. Нам вистачає своєї війни», - підкреслив Зеленський.

За словами президента, «що стосується нашої експертизи, як захищатись, – це інше питання».

Зеленський прокоментував, чи розраховує Україна отримати якісь інвестиції від країн Близького Сходу для зменшення залежності від кредиту в 90 млрд євро від ЄС і уникнення ситуації, коли Угорщина знов його заблокує.

«Ми будуємо стратегічні відносини між нашою країною і Близьким Сходом, яких у нас не було і близько. Якщо Україна розпродавала (не продавала навіть зброю, а розпродавала зброю довгі роки), то сьогодні говориться навіть не просто про продаж зброї, нас просто продаж не цікавить. Ми хочемо системних відносин, коли експортери будуть отримувати свої заробітки, Україна буде отримувати достатньо грошей для того, щоб їх інвестувати в вітчизняне виробництво», - заявив глава держави.

Президент наголосив, що «ми говоримо про десятирічні контракти, тому що наш діалог сьогодні побудований з лідерами саме на цих засадах».

За словами Зеленського, «нам потрібні кошти для інвестицій в Україну, для того, щоб виробляти дефіцитні можливості, дефіцитну зброю, на яку у нас не вистачає коштів, коли ми постійно шукаємо додаткові гроші».

Президент сказав, що Україна не шукає альтернативу 90 млрд євро від Європейського Союзу. «Ми хочемо збільшувати наші можливості, ми бачимо нарощення з боку Росії, ми також хочемо нарощення в Україні, ми не хочемо їм поступатися ні в чому».