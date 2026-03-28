Партизани "АТЕШ" розвідали одне з ключових виробництв бронетехніки РФ у Нижньому Тагілі

Агенти партизанського руху "Атеш" здійснили розвідку російського підприємства "Уралвагонзавод" у місті Нижній Тагіл Свердловської області, яке одним з ключових виробників бронетехніки для армії РФ.

Про це "АТЕШ" повідомляє в Telegram.

В "АТЕШ" повідомили, що саме на "Уралвагонзаводі" проводиться збірка танків Т-90М "Прорив", Т-72Б3М, бойових машин підтримки танків БМПТ "Термінатор" та термобаричних систем ТОС-1А "Солнцепьок".

"З 2022 року завод переведено на цілодобовий режим роботи, цивільне виробництво скорочено вдвічі на користь державного оборонного замовлення. Підприємство випускає до 250 нових танків на рік і в 3,6 раза збільшило обсяги ремонту та модернізації бронетехніки", – розповіли партизани.

Також партизани зафіксували підвищену активність на території заводу: цілодобовий рух вантажного транспорту, зростання кількості залізничних поїздів із готовою технікою та комплектуючими.

"Путінський режим перетворив цивільне підприємство на повноцінний військовий об’єкт, намагаючись за будь-яку ціну компенсувати колосальні втрати бронетехніки на фронті", – ідеться у повідомленні.

Партизани передали усю розвідувальну інформацію про виробничий цикл, логістичні маршрути та систему охорони підприємства Силам оборони України.