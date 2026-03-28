Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Партизани "АТЕШ" розвідали одне з ключових виробництв бронетехніки РФ у Нижньому Тагілі

Партизани зафіксували підвищену активність на території заводу.

Партизани "АТЕШ" розвідали одне з ключових виробництв бронетехніки РФ у Нижньому Тагілі
Фото: АТЕШ

Агенти партизанського руху "Атеш" здійснили розвідку російського підприємства "Уралвагонзавод" у місті Нижній Тагіл Свердловської області, яке одним з ключових виробників бронетехніки для армії РФ. 

Про це "АТЕШ" повідомляє в Telegram. 

В "АТЕШ" повідомили, що саме на "Уралвагонзаводі" проводиться збірка танків Т-90М "Прорив", Т-72Б3М, бойових машин підтримки танків БМПТ "Термінатор" та термобаричних систем ТОС-1А "Солнцепьок". 

"З 2022 року завод переведено на цілодобовий режим роботи, цивільне виробництво скорочено вдвічі на користь державного оборонного замовлення. Підприємство випускає до 250 нових танків на рік і в 3,6 раза збільшило обсяги ремонту та модернізації бронетехніки", – розповіли партизани.  

Також партизани зафіксували підвищену активність на території заводу: цілодобовий рух вантажного транспорту, зростання кількості залізничних поїздів із готовою технікою та комплектуючими.

"Путінський режим перетворив цивільне підприємство на повноцінний військовий об’єкт, намагаючись за будь-яку ціну компенсувати колосальні втрати бронетехніки на фронті", – ідеться у повідомленні.

Партизани передали усю розвідувальну інформацію про виробничий цикл, логістичні маршрути та систему охорони підприємства Силам оборони України.

Читайте також
