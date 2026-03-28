Оператори 14-го полку уразили один з автомобілів, що використовувався для запуску дронів-камікадзе.

Дрони 1-го центру Сил безпілотних систем підловили та уразили техніку, яку росіяни використовували для пусків ударних БпЛА "Shahed".

Про це повідомляють Сили безпілотних систем у Telegram.

"Ми зупинили ворога ще до того, як у небо піднялись "шахеди". Тепер менше дронів полетять у наші міста, де не будуть лунати сигнали повітряних тривог", – ідеться у повідомленні.

Як пише "Мілітарний", пуск відбувався з території Донецького аеропорту, про що свідчать специфічні насипи на території, а також укриття для дронів-камікадзе.

Під час першого удару оператори 14-го полку уразили один з автомобілів, що використовувався для запуску дронів-камікадзе. Наступного разу удар спрямували на автівку, на якій дрон установили для його запуску.

Росіяни використовують Донецький аеропорт для запуску дронів-камікадзе. Інфраструктуру для запуску ворог почав облаштовувати у серпні 2025 року.

Тоді розвідка зафіксувала зведення закритих майданчиків для зберігання апаратів та пунктів ручного керування.