Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Сили безпілотних систем "підловили" дронами запуск "шахедів" у Донецькому аеропорту

Оператори 14-го полку уразили один з автомобілів, що використовувався для запуску дронів-камікадзе.

Сили безпілотних систем "підловили" дронами запуск "шахедів" у Донецькому аеропорту
Дрони 1-го центру Сил безпілотних систем підловили та уразили техніку, яку росіяни використовували для пусків ударних БпЛА "Shahed".

Про це повідомляють Сили безпілотних систем у Telegram.

"Ми зупинили ворога ще до того, як у небо піднялись "шахеди". Тепер менше дронів полетять у наші міста, де не будуть лунати сигнали повітряних тривог", – ідеться у повідомленні.

Як пише "Мілітарний", пуск відбувався з території Донецького аеропорту, про що свідчать специфічні насипи на території, а також укриття для дронів-камікадзе.

Під час першого удару оператори 14-го полку уразили один з автомобілів, що використовувався для запуску дронів-камікадзе. Наступного разу удар спрямували на автівку, на якій дрон установили для його запуску.

Росіяни використовують Донецький аеропорт для запуску дронів-камікадзе. Інфраструктуру для запуску ворог почав облаштовувати у серпні 2025 року. 

Тоді розвідка зафіксувала зведення закритих майданчиків для зберігання апаратів та пунктів ручного керування.

