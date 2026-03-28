Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Зеленський: уночі РФ запустила по Одесі понад 60 ударних дронів

Президент наголошує: будь-яке послаблення тиску на Росію небезпечне.

Фото: ДСНС Одеської області

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічний масований удар РФ по Одесі. Ворог застосував по місту більше 60 ударних дронів. Також РФ атакувала Полтавщину та Дніпровщину.

Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі.

"У ніч на сьогодні росіяни масовано вдарили по Одесі. Жодного військового сенсу, це суто терор проти звичайного цивільного життя. Було більше 60 ударних дронів у цьому ударі по місту. На жаль, багато пошкоджень. Серед обʼєктів, які постраждали, – пологовий будинок, звичайні житлові будинки, підприємства, портова та критична інфраструктура. 

Наші служби продовжують працювати й допомагати на місцях, де це потрібно. На жаль, станом на зараз відомо, що одна людина загинула. Мої співчуття рідним і близьким. Більше десяти людей поранені, і серед них є дитина", каже глава держави.

Також цієї ночі ворог здійснив удари по Полтавщині та Дніпровщині.

"Кожен такий удар доводить, що Росія не хоче закінчувати війну. А отже, будь-яке послаблення тиску на неї небезпечне. А скоординована робота заради захисту людей і життя допомагатиме нам, допомагатиме обороні нашої країни та дипломатії. Дякую всім партнерам, які працюють разом з нами та підтримують наших людей", – додає Президент. 

"Працюємо з усіма і ми, щоб дати більше сили нашій країні та більше можливостей щодня й щоночі захищати життя в Україні – наші міста і села, нашу інфраструктуру. Спільний захист і скоординовані дії можуть спрацювати найкраще", – наголосив Володимир Зеленський.

