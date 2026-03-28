Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Суспільство / Війна

На Чернігівщині через російські атаки загинув цивільний

У Семенівській громаді окупанти вдарили по зерносховищу.

На Чернігівщині через російські атаки загинув цивільний
наслідки російських обстрілів
Фото: Чернігівська ОВА

На Чернігівщині упродовж минулої доби окупанти атакували три громади. Загинула людина, пошкоджений енергооб'єкт та зерносховище.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Учора вдень через удар ворожим безпілотником по будинку в селі Сновської громади загинув 95-річний чоловік – власник оселі. Житло знищене", – повідомляє він. 

Також ворог атакував дроном зерносховище у Семенівській громаді.

Пізно ввечері 27 березня унаслідок атаки пошкоджений енергообʼєкт у Новгород-Сіверському районі. Низка населених пунктів залишилася без електропостачання. FPV-дрон поцілив по обʼєкту звʼязку. 

Усього протягом доби було 34 обстріли (44 вибухи).

