На Чернігівщині через російські атаки загинув цивільний

На Чернігівщині упродовж минулої доби окупанти атакували три громади. Загинула людина, пошкоджений енергооб'єкт та зерносховище.
Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
"Учора вдень через удар ворожим безпілотником по будинку в селі Сновської громади загинув 95-річний чоловік – власник оселі. Житло знищене", – повідомляє він.
Також ворог атакував дроном зерносховище у Семенівській громаді.
Пізно ввечері 27 березня унаслідок атаки пошкоджений енергообʼєкт у Новгород-Сіверському районі. Низка населених пунктів залишилася без електропостачання. FPV-дрон поцілив по обʼєкту звʼязку.
Усього протягом доби було 34 обстріли (44 вибухи).
- За минулу добу армія РФ завдала 44 удари по території Сумської області. Унаслідок обстрілів поранені двоє людей.