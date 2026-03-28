За тиждень "Білі Янголи" евакуювали з Харківщини 12 людей

За тиждень «Білі Янголи» Харківщини евакуювали 12 мирних мешканців із зони активних бойових дій.

Про це повідомляє Національна поліція.

Серед врятованих - більшість людей похилого віку. Троє з них - маломобільні, які не могли самостійно залишити небезпечні території. Також поліцейські вивезли одну дитину у примусовому порядку.

"Поліція Харківщини закликає громадян, які перебувають у зоні постійних обстрілів, не зволікати з рішенням про евакуацію. У разі необхідності звертайтеся за номерами: 102, 067-177-07-40, 095-285-70-12 - офіційні контакти спецпідрозділу поліції «Білі Янголи»", - йдеться в повідомленні.