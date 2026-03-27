Міноборони дозволило підрозділам обмінювати електронні бали на компоненти для дронів і технологій

Електронні бали тепер можна обмінювати на компоненти для дронів і технологій.

Про це повідомив глава Міноборони Михайло Федоров.

«Розширюємо можливості системи Армія дронів.Бонус. Відтепер на Brave1 Market підрозділи можуть обмінювати єБали не лише на готові рішення — дрони, РЕБ і НРК — а й на компоненти. Тепер підрозділи отримають більше можливостей. єБали можна обмінювати не лише на готові рішення, а й на компоненти. Результат — більше гнучкості на полі бою. Тепер військові можуть доукомплектовувати системи під конкретні завдання та швидко адаптувати технології», - пояснив міністр.

Федоров додав, що серед доступних компонентів є засоби зв’язку, відеокамери, приймачі, ретранслятори, засоби навігації та живлення, системи скидання, контролери, програмне забезпечення та інші компоненти.

Крім того, триває робота для підтримки виробників.

«Запускаємо можливість авансування — до 70% передплати за товари, які закуповуються за єБали. Це дасть змогу виробникам масштабувати виробництво й швидше закривати потреби фронту. Уже зараз середній термін постачання — близько 10 днів», - додав глава Міноборони.