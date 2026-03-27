Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
ГоловнаСвіт

Рубіо запевнив, що США поки що не перенаправляли зброю України до Ірану

Пріоритетом завжди будуть американські інтереси, наголосив держсекретар США.

Державний секретар США Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Марко Рубіо заперечив інформацію про те, що Вашингтон почав перенаправляти призначену для Києва зброю на Близький Схід через операцію в Ірані, передає «Європейська правда»

За словами держсекретаря, наразі ініціатива із закупівель працює без змін, проте він не виключив перегляд пріоритетів у майбутньому.

Рубіо наголосив, що у разі виникнення гострої військової потреби для самих Сполучених Штатів — чи то для поповнення власних запасів, чи для виконання місій у національних інтересах — американська зброя залишатиметься в розпорядженні США. 

«Ми завжди будемо у себе на першому місці, коли йдеться про нашу зброю», — заявив посадовець і додав, що Вашингтон залишає за собою право зберігати американську продукцію для власних потреб, якщо виникне така необхідність.

  • Перед цим з’явилася інформація, що адміністрація Дональда Трампа почала офіційно попереджати партнерів, що постачання американського озброєння в Україну можуть перервати найближчими місяцями. 
  • Причиною називають рішення Пентагону надати пріоритет військовим потребам у війні з Іраном. Державний департамент поінформував союзників про можливі збої в доставці боєприпасів, зокрема, ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot.
  • Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявив, що критично важливе військове обладнання все ще постачається в Україну.
  • Президент США Дональд Трамп 26 березня сказав, що Штати потенційно таки розглядають можливість переспрямування частини боєприпасів та систем ППО, які призначалися для України, на Близький Схід. 
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies