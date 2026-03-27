Рубіо запевнив, що США поки що не перенаправляли зброю України до Ірану

Державний секретар США Марко Рубіо заперечив інформацію про те, що Вашингтон почав перенаправляти призначену для Києва зброю на Близький Схід через операцію в Ірані, передає «Європейська правда».

За словами держсекретаря, наразі ініціатива із закупівель працює без змін, проте він не виключив перегляд пріоритетів у майбутньому.

Рубіо наголосив, що у разі виникнення гострої військової потреби для самих Сполучених Штатів — чи то для поповнення власних запасів, чи для виконання місій у національних інтересах — американська зброя залишатиметься в розпорядженні США.

«Ми завжди будемо у себе на першому місці, коли йдеться про нашу зброю», — заявив посадовець і додав, що Вашингтон залишає за собою право зберігати американську продукцію для власних потреб, якщо виникне така необхідність.