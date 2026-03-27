Іранські хакери зламали електронну скриньку директора ФБР

У Мін'юсті США підтвердили, що особиста пошта директора ФБР була скомпрометована.

Хакери, пов’язані з Іраном, зламали особисту поштову скриньку директора Федерального бюро розслідувань Каша Пателя та опублікували частину його електронного листування й особисті фото в Інтернеті.

Про це повідомляє Reuters.

На своєму вебсайті хакерська група Handala Hack Team заявила, що отримала доступ до скриньки Пателя і тепер він "знайде своє ім’я у списку успішно зламаних жертв".

Серед опублікованих матеріалів – фотографії директора, де він курить сигари, їде в антикварному кабріолеті та робить селфі з великою пляшкою рому. Також у мережу потрапили його особисті та робочі листи, датовані 2010–2019 роками.

Представник Міністерства юстиції США підтвердив, що особиста пошта директора ФБР була скомпрометована, а опубліковані матеріали виглядають справжніми. У ФБР наразі відмовилися коментувати ситуацію, а хакери не відповіли на запити журналістів.

Хакери позиціонують себе як пропалестинська група, однак західні дослідники кібербезпеки вважають, що Handala Hack Team може бути одним із псевдонімів підрозділів кіберрозвідки іранського уряду. Раніше ця група заявляла про злам компанії Stryker з Мічигану та видалення великого обсягу даних.

За даними компанії District 4 Labs, яка займається розвідкою даркнету, опублікована хакерами адреса Gmail збігається з тією, що раніше була пов’язана з Пателем у витоках даних.