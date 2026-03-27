Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
СЗРУ: Кремль планує остаточно вирішити "білоруське питання" через міграцію росіян

Більшість міграційного потоку до Білорусі складають громадяни Росії.

Фото: СЗРУ

Із початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну близько 90% міграційного потоку до Білорусі становлять росіяни, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За інформацією СЗР, Москва системно створює передумови для переїзду поміркованих громадян РФ, які не є активними прихильниками Кремля. Такі люди мають більші шанси на успішну асиміляцію на території Білорусі та можуть стати “критичною масою” корінного російського населення в країні, що, за потреби, потребуватиме захисту та адаптації до місцевих умов, включно з вивченням білоруської мови.

“Росія не може примусово переселити частину свого населення, як це робилося в СРСР. Тому обрано інший шлях: штучно створюються неприйнятні умови для життя поміркованих росіян, щоб вони виїжджали в контрольованому напрямку”, — пояснюють у СЗРУ.

Як зазначається, до міграційних тригерів належать блокування інтернету та соцмереж, репресії за критику армії та політики РФ, обмеження виборів та інші недемократичні процеси.

Зокрема, 24 березня Державна дума РФ ухвалила законопроєкт про кримінальну відповідальність до трьох років за заперечення геноциду радянського народу. Правозахисники вже охарактеризували документ як “черговий у черзі абсурдних законів”, що додатково посилює тиск на ліберально налаштованих громадян.

У СЗРУ наголошують, що соціальні мережі активно популяризують Білорусь як альтернативне місце проживання для росіян, яке нагадує Балтійські республіки часів СРСР: відносно вільне, близьке та зручне для адаптації.

Таким чином, за оцінками української розвідки, Москва одночасно вирішує два завдання: позбавляється “ще трохи думаючих” громадян та зміцнює свій вплив на Білорусь у майбутньому.

