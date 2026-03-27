Світ

Філіппіни та Франція підписали військовий договір

Угода дозволяє проводити військові навчання на територіях обох держав. 

Філіппіни та Франція підписали військовий договір
Співробітник Філіппінської берегової охорони, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Філіппіни та Франція підписали угоду про проведення спільних військових навчань, яка дозволить їм проводити їх на території одне одного.

Про це пише Reuters.

Міністр оборони Філіппін Жільберто Теодоро та міністр збройних сил та ветеранів Франції Катрін Вотрен підписали угоду 26 березня під час зустрічі в Парижі, де вони обговорили регіональні виклики безпеці та підтвердили підтримку міжнародного порядку.

Вони також закликали до «мирного вирішення спорів» та необхідності зміцнення стійкості ланцюгів поставок у часи кризи.Окрім Франції, Філіппіни також мають угоди про війська, що прибувають до США, Австралії, Японії та Нової Зеландії.

Підписання Манілою угоди з Парижем відбулося через день після того, як філіппінські військові заявили, що китайський ракетний фрегат «виконав небезпечний та непрофесійний маневр» проти судна ВМС Філіппін, яке проводило морську операцію поблизу острова Тіту, одного з ключових форпостів Маніли в Південнокитайському морі.

Пекін претендує майже на все Південно-Китайське море, стратегічний водний шлях, яким щорічно проходить товарів на понад 3 трильйони доларів. 

Азійський економічний та військовий гігант неодноразово відмовлявся визнавати рішення 2016 року, яке анулювало його претензії на весь водний шлях.

