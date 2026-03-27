ГоловнаСвіт

Трамп наказав ставити його підпис на нові доларові банкноти

Жоден інший чинний президент в історії країни не розміщував на національній валюті своє ім'я. 

Фото: EPA/UPG

Міністерство фінансів Сполучених Штатів оголосило, що нові доларові банкноти, які почнуть друкуватися у червні, міститимуть підпис президента США Дональда Трампа.

Як пише BBC, це грубе порушення традиції, що налічує понад 150 років і передбачає розміщення на купюрах лише підпису секретаря казначейства, тобто очільника мінфіну, яким наразі є Скотт Бессент. 

Жоден інший з президентів США не давав вказівку додати на національну валюту своє ім'я. Усі діячі, зображені на доларах, з'являлися там вже після життя на знак визнання наступними поколіннями їхніх заслуг перед країною.

За словами Бессента, "немає кращого способу відзначити історичні досягнення Дональда Трампа, ніж за допомогою доларових банкнот з його іменем". При цьому зраду традиції підв'язують під святкування Сполученими Штатами цьогоріч 250-річчя з дня проголошення декларації незалежності.

  • Трамп не вперше демонструє маніакальне бажання залишити своє ім'я в історії: він перейменував на честь себе культурний центр Кеннеді у Вашингтоні, а також вимагав від Сенату назвати своїм іменем аеропорт у столиці або найбільшу залізничну станцію в Нью-Йорку.  
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies