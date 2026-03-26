Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Генсек НАТО закликав країни Альянсу наростити виробництво зброї: "Гроші є"

Рютте наголосив, що це - "додаткові виробничі лінії, додаткові зміни, відкриття нових заводів".

Генеральний секретар Марк Рютте вважає, що оборонним заводам у країнах-членах НАТО з високо розвиненим військово-промисловим комплексом необхідно будувати нові виробничі лінії та запускати додаткові робочі зміни для підвищення темпів виробництва зброї.

Про це він заявив на презентації річного звіту НАТО у штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі,  передає Укрінформ.

"Потік (зброї в Україну, - ред.) триває, але ми також знаємо, що на Близькому Сході використовується багато зброї із запасів. Це зрозуміло", - сказав Рютте, наголосивши на необхідності оборонної промисловості країн-членів НАТО виробляти більше критично важливої зброї.

Коментар пролунав у відповідь на запитання, як довго ще Альянс зможе постачати Україні зброю американського виробництва, враховуючи триваючу кампанію проти Ірану.

Рютте звернувся до Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів та інших союзників, які мають найбільш "вражаючі" оборонні промислові підприємства в Європі: "Додаткові виробничі лінії, додаткові зміни, відкриття нових заводів… Гроші є", - наголосив він.

Рютте зазначив, що навіть без урахування кампанії США проти Ірану існує "абсолютна необхідність" нарощувати виробництво оборонної продукції: "Це питання, з яким має зіткнутися Європа, США, і ми разом, як трансатлантична оборонно-промислова база, маємо зіткнутися". 

