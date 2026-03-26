Генсек НАТО: Допомога Україні від США продовжує надходити

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що критично важливе військове обладнання все ще постачається в Україну, передає Sky News.
За словами Рютте, підтримка з боку Сполучених Штатів, за яку платять союзники, продовжує надходити до нашої держави.
Генсек підкреслив, що це постачання є вирішальним фактором, оскільки воно здійснюється водночас із передачею розвідувальних даних, якими США діляться з Україною.
- Медіа писали, що Пентагон розглядає можливість перенаправлення зброї, призначеної для України, на Близький Схід, оскільки війна з Іраном виснажує запаси деяких ключових боєприпасів США. Остаточного рішення ще немає.
- Серед озброєнь, які можуть забрати від України, – ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони в межах програми НАТО PURL. Попри скорочення прямої допомоги з боку США, ця програма забезпечує значну частину потреб України, зокрема, до 75% ракет для систем Patriot.