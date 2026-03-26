Генсек НАТО: Допомога Україні від США продовжує надходити

Це і зброя, і розвіддані.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що критично важливе військове обладнання все ще постачається в Україну, передає Sky News.

За словами Рютте, підтримка з боку Сполучених Штатів, за яку платять союзники, продовжує надходити до нашої держави.

Генсек підкреслив, що це постачання є вирішальним фактором, оскільки воно здійснюється водночас із передачею розвідувальних даних, якими США діляться з Україною.