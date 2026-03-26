Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Верховний Суд залишив у силі вирок ексзаступнику голови Тернопільської ОВА

Колишній посадовець отримав 8 років тюрми.

Верховний Суд залишив у силі вирок ексзаступнику голови Тернопільської ОВА
ексзаступник голови Тернопільської ОВА Ігор Гайдук
Фото: Тернопільська ОВА

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду 26 березня виніс вирок у справі колишнього заступника голови Тернопільської обласної військової адміністрації Ігоря Гайдука. 

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Судді підтвердили законність попередніх рішень ВАКС та Апеляційної палати, відхиливши касаційну скаргу захисту. Експосадовця остаточно визнали винним в отриманні хабаря в особливо великому розмірі.

Справа тягнеться з червня 2023 року, коли посадовця викрили на спробі отримати 1,8 мільйона гривень. Ці кошти він вимагав від представника приватного товариства за погашення заборгованості Тернопільської ОВА за вже виконані у 2022 році роботи. Крім того, Гайдук обіцяв сприяння у підписанні нових контрактів та забезпеченні їхнього стабільного фінансування з бюджету.

Згідно з остаточним рішенням суду, колишній заступник голови ОВА проведе за ґратами 8 років і 2 місяці. Вирок також передбачає конфіскацію автомобіля Toyota Avensis і трирічну заборону обіймати керівні посади в органах влади чи на державних підприємствах. Рішення Верховного Суду є остаточним і оскарженню не підлягає.

