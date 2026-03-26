Верховний Суд залишив у силі вирок ексзаступнику голови Тернопільської ОВА

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду 26 березня виніс вирок у справі колишнього заступника голови Тернопільської обласної військової адміністрації Ігоря Гайдука.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Судді підтвердили законність попередніх рішень ВАКС та Апеляційної палати, відхиливши касаційну скаргу захисту. Експосадовця остаточно визнали винним в отриманні хабаря в особливо великому розмірі.

Справа тягнеться з червня 2023 року, коли посадовця викрили на спробі отримати 1,8 мільйона гривень. Ці кошти він вимагав від представника приватного товариства за погашення заборгованості Тернопільської ОВА за вже виконані у 2022 році роботи. Крім того, Гайдук обіцяв сприяння у підписанні нових контрактів та забезпеченні їхнього стабільного фінансування з бюджету.

Згідно з остаточним рішенням суду, колишній заступник голови ОВА проведе за ґратами 8 років і 2 місяці. Вирок також передбачає конфіскацію автомобіля Toyota Avensis і трирічну заборону обіймати керівні посади в органах влади чи на державних підприємствах. Рішення Верховного Суду є остаточним і оскарженню не підлягає.