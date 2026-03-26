Нацрада скасувала ліцензію телеканалу Колеснікова XSport

Українські спортивні телеканали XSport та XSport+ припинять мовлення з 1 квітня 2026 року.

Про це повідомило видання Mediasat.

На засіданні Національної ради з питань телебачення і радіомовлення 26 березня стало відомо, що ТОВ "Тотвельд" (юридична особа телеканалів) попросило анулювати ліцензію XSport та скасувати реєстрацію обох телеканалів.

Причиною закриття вказано несприятливу економічну ситуацію в країні.

Попри вихід з ефіру, раніше укладені угоди зберігають чинність — партнери зобов’язані виконувати фінансові зобов’язання в повному обсязі.

XSport - загальноукраїнський мультиспортивний канал, що розпочав мовлення 22 січня 2012 року (раніше виходив під назвою "Хокей"). У його програмній сітці - хокей, баскетбол, бокс, футбол, єдиноборства, а також програми про екстремальні види спорту й здоровий спосіб життя.

XSport + запрацював 1 липня 2021 року як другий канал групи, він орієнтований переважно на український спорт, зокрема трансляції національних змагань і міжнародних подій за участю українських спортсменів.

Власником обох телеканалів є Борис Колесніков - політик і бізнесмен. Він був депутатом депутат VII скликання, а також віцепрем’єр-міністром з питань інфраструктури (2010–2012), відповідав за підготовку до Євро-2012.

Із 2014 року Колесніков поступово відійшов від політики, але залишався впливовим бізнесменом. Його бізнес-імперія була зосереджена переважно в Донецькій області. Після нападу Росії більшість його підприємств опинилися на лінії фронту або в окупації, що призвело до серйозних втрат і зупинки виробництва. Так, фабрика "Конті" у Костянтинівці зазнала пошкоджень від обстрілів, але певний час продовжувала виробництво навіть під загрозою. Завод "Артвайнері" у Бахмуті фактично зупинився після того, як місто стало епіцентром боїв. АПК-Інвест - один із найбільших агрохолдингів України - мав ферми та виробництво поблизу Покровська, що теж опинилося під постійною загрозою.