Повідомлень про загиблих та травмованих не надходило.

У Полтавському районі уламки безпілотника впали на приватному подвір’ї.

Унаслідок падіння уламків ворожих БпЛА у Миргородському районі пошкоджено дві господарські споруди.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківніч.

Сьогодні зранку Полтавську області атакували ворожі безпілотники, по цілях працювали сили ППО.

