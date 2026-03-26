Сьогодні зранку Полтавську області атакували ворожі безпілотники, по цілях працювали сили ППО.
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківніч.
Унаслідок падіння уламків ворожих БпЛА у Миргородському районі пошкоджено дві господарські споруди.
У Полтавському районі уламки безпілотника впали на приватному подвір’ї.
Повідомлень про загиблих та травмованих не надходило.
- Окупанти також атакували Полтавщину у ніч на 25 березня. Пошкоджено 20 приватних будинків, багатоквартирні будинки, освітній заклад, два магазини, автівки та вагон із зерном.