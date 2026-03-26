СБУ затримала підозрюваного в готуванні підривів опорної електропідстанції у Кропивницькому

Фігуранта затримали “на гарячому”, коли він у комендантську годину забирав саморобну бомбу зі схованки на в’їзді до міста.

СБУ затримала агента фсб, який намагався знеструмити Кропивницький

Контррозвідка Служби безпеки затримала агента ФСБ, який готував підрив опорної електропідстанції у Кропивницькому.

Про це повідомили у спецслужбі.

За матеріалами справи, вибухівка була споряджена пластидом масою 300 грам та мобільним телефоном для дистанційної активації.

Як встановило розслідування, агент збирався на таксі перевезти бомбу до місця запланованої диверсії і закласти її біля трансформаторів опорної електропідстанції для підриву.

У такий спосіб Росія планувала знищити ключовий енерговузол, який живить більшість стратегічних та соціальних об’єктів міста. 

За матеріалами справи, завдання ФСБ виконував завербований ворогом місцевий безробітний. У поле зору рашистів він потрапив, коли шукав “легкі заробітки” у Телеграм-каналах. Погодившись на обіцянку “швидких заробітків”, агент отримав від російських спецслужбістів координати схрону із саморобним вибуховим пристроєм та локацію запланованої диверсії.

Під час обшуку в затриманого вилучено вибухівку та смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Крім цього, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинів за фактом підготовки диверсії.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. 

