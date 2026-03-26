Фігуранта затримали “на гарячому”, коли він у комендантську годину забирав саморобну бомбу зі схованки на в’їзді до міста.

Контррозвідка Служби безпеки затримала агента ФСБ, який готував підрив опорної електропідстанції у Кропивницькому.

Про це повідомили у спецслужбі.

Фігуранта затримали “на гарячому”, коли він у комендантську годину забирав саморобну бомбу зі схованки на в’їзді до міста.

За матеріалами справи, вибухівка була споряджена пластидом масою 300 грам та мобільним телефоном для дистанційної активації.

Як встановило розслідування, агент збирався на таксі перевезти бомбу до місця запланованої диверсії і закласти її біля трансформаторів опорної електропідстанції для підриву.

У такий спосіб Росія планувала знищити ключовий енерговузол, який живить більшість стратегічних та соціальних об’єктів міста.

За матеріалами справи, завдання ФСБ виконував завербований ворогом місцевий безробітний. У поле зору рашистів він потрапив, коли шукав “легкі заробітки” у Телеграм-каналах. Погодившись на обіцянку “швидких заробітків”, агент отримав від російських спецслужбістів координати схрону із саморобним вибуховим пристроєм та локацію запланованої диверсії.

Під час обшуку в затриманого вилучено вибухівку та смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Крім цього, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинів за фактом підготовки диверсії.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.