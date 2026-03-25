Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Йокодзуна зачекає: Явгусишин перервав програшну серію. Але для історичного підвищення цього не досить
Йокодзуна зачекає: Явгусишин перервав програшну серію. Але для історичного підвищення цього не досить
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
ГоловнаПраво

СБУ затримала агента РФ на Закарпатті, який намагався реєструвати термінали Starlink для окупантів

Йому загрожує до 8 років тюрми.

Фото: СБУ

Служба безпеки затримала у Закарпатській області місцевого жителя, який на замовлення РФ намагався зареєструвати супутникові термінали Starlink для росіян.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Як встановило розслідування, окупанти залучили чоловіка до співпраці через Телеграм-канали, де він шукав "легкі заробітки". Чоловік планував залучити свою вагітну дружину, родича похилого віку та знайому, яка орендувала у нього житло.

У разі успішних перших реєстрацій зловмисник сподівався знайти нових підставних осіб та активувати більше терміналів.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали фігуранта за місцем його проживання.Під час обшуків у нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинів.

Комплексні заходи проводили співробітники та слідчі СБУ в Закарпатській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

СБУ нагадує: якщо вас або ваших знайомих намагається завербувати ворог або ви володієте інформацією про можливу діяльність російських спецслужб – повідомляйте про це СБУ: чат-бот «Спали» ФСБшника».

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies