СБУ затримала агента РФ на Закарпатті, який намагався реєструвати термінали Starlink для окупантів

Служба безпеки затримала у Закарпатській області місцевого жителя, який на замовлення РФ намагався зареєструвати супутникові термінали Starlink для росіян.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Як встановило розслідування, окупанти залучили чоловіка до співпраці через Телеграм-канали, де він шукав "легкі заробітки". Чоловік планував залучити свою вагітну дружину, родича похилого віку та знайому, яка орендувала у нього житло.

У разі успішних перших реєстрацій зловмисник сподівався знайти нових підставних осіб та активувати більше терміналів.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали фігуранта за місцем його проживання.Під час обшуків у нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Фото: СБУ

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинів.

Комплексні заходи проводили співробітники та слідчі СБУ в Закарпатській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

СБУ нагадує: якщо вас або ваших знайомих намагається завербувати ворог або ви володієте інформацією про можливу діяльність російських спецслужб – повідомляйте про це СБУ: чат-бот «Спали» ФСБшника».