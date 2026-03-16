Внутрішня безпека Служби затримала двох високопосадовців обласних управлінь СБУ на хабарі. Вони намагалися налагодити протиправну схему у сфері бурштинового бізнесу в Рівненській області.

Про це ідеться у повідомленні пресцентру СБУ.

За матеріалами справи, організатори злочинної схеми, використовуючи посередника як свою довірену особу, вимагали 620 тис. доларів з керівника компанії-монополіста у сфері бурштинового бізнесу. За цю суму фігуранти обіцяли бізнесмену закрити кримінальне провадження, розпочате щодо його компанії раніше.

"Самоочищення Служби – наш пріоритет. Ми продовжуємо викорінювати будь-які корупційні прояви, а учасників «схем» – регулярно притягувати до відповідальності. Сьогоднішнє затримання це лише підтверджує. Корупція неприпустима, а під час війни дорівнює державній зраді. І кожен, хто буде до неї причетний, отримає по заслугах", – зазначив т.в.о. Голови СБУ Євгеній Хмара.

Обидвох організаторів оборудки та їхнього спільника затримали "на гарячому" під час передачі понад 270 тис. доларів.

При обшуках у фігурантів вилучено смартфони із доказами незаконної діяльності.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб. Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.