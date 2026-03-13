Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Нафтогаз остаточно виграв у швейцарському суді процес проти Газпрому на $1,4 млрд

Газпром також зобов’язали покрити судові витрати. 

Нафтогаз остаточно виграв у швейцарському суді процес проти Газпрому на $1,4 млрд
Ілюстративне фото
Фото: пресслужба НАК

Федеральний Верховний суд Швейцарії повністю відхилив заяву російського Газпрому про скасування арбітражного рішення від 16 червня 2025 року, за яким росіяни повинні сплатити Нафтогазу понад $1,4 млрд заборгованості за послуги з організації транспортування природного газу плюс відсотки.

Про це пише пресслужба Нафтогазу

Також суд зобов’язав російську компанію сплатити судові витрати розміром 200 000 швейцарських франків, а також компенсувати Нафтогазу 250 000 швейцарських франків витрат (понад 14 млн грн - авт.) понесених у провадженні перед Федеральним Верховним судом.

«Таким чином, найвища судова інстанція Швейцарії підтвердила чинність арбітражного рішення та остаточно відхилила аргументи російської сторони. Нафтогаз і надалі працюватиме над примусовим виконанням цього рішення та продовжує низку інших процесів проти країни-агресора», – зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

У липні 2025 року Газпром ініціював провадження про скасування арбітражного рішення та одночасно звернувся з клопотанням про призупинення його виконання до завершення розгляду справи. У листопаді 2025 року Федеральний Верховний суд Швейцарії відхилив клопотання про призупинення виконання. Наразі Суд повністю відхилив скаргу Газпрому по суті.

Відповідно до Угоди про організацію транспортування природного газу від 2019 року Нафтогаз був зобов’язаний організовувати транзит природного газу територією України для Газпрому до припинення дії угоди 1 січня 2025 року.

У травні 2022 року внаслідок агресії РФ організація транзиту газу через точку входу "Сохранівка" стала неможливою. Попри це, Нафтогаз продовжив надавати послуги з транзиту газу через пункт входу "Суджа". Незважаючи на це, Газпром відмовився сплачувати в повному обсязі плату за організацію транспортування газу.

У вересні 2022 року Нафтогаз ініціював арбітражне провадження у Швейцарії відповідно до Регламенту Міжнародної торгової палати.

У червні 2025 року арбітражний трибунал у Швейцарії визнав Газпром повністю відповідальним за невиконання своїх платіжних зобов’язань та встановив відсутність будь-яких обґрунтованих підстав для несплати. Трибунал зобов’язав Газпром сплатити заборгованість за послуги з організації транспортування газу, відсотки та суму арбітражних витрат.

