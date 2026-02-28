Обом підозрюваним обрали запобіжні заходи та відсторонили їх від займаних посад.

На Хмельниччині викрили розтрату на будинку для ВПО

Правоохоронці повідомили, що на Хмельниччині викрили схему, за якою будинок для родини ВПО придбали за штучно завищеною ціною, що призвело до збитків державному бюджету на 2,6 млн грн.

Як розповіли у Офісі генпрокурора, підозрюють двох посадовиць: заступницю міського голови та начальницю управління праці і соціального захисту населення однієї з міських рад Хмельницького району.

У червні 2025 року громаді виділили 6,2 млн грн державної субвенції на придбання будинку сімейного типу для багатодітної родини внутрішньо переміщених осіб із Дніпропетровської області. Рішенням міської ради передбачалося придбати житловий будинок разом із земельною ділянкою.

Слідство вважає, що посадовиці, знаючи про надходження бюджетних коштів, організували їх розтрату. Вони підібрали об’єкт нерухомості та забезпечили проведення оцінки, яка не відповідала реальній ринковій вартості, фактично "підлаштувавши" ціну під суму державної субвенції.

Фото: Офіс генпрокурора Одна із підозрюваних

Попри невідповідність технічного стану будинку визначеній вартості, у серпні 2025 року уклали договір купівлі-продажу.Проведені експертизи підтвердили, що вартість нерухомості була завищена на 2,6 млн грн, унаслідок чого державному бюджету завдано збитків у зазначеному розмірі.

Обом підозрюваним обрали запобіжні заходи та відсторонили їх від займаних посад.

Санкція інкримінованих правопорушень передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

Також перевіряється можлива причетність інших осіб до реалізації схеми.