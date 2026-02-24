У Запоріжжі затримали імовірного агента РФ, який намагався влаштуватися на оборонний завод

Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Служба безпеки затримала у Запоріжжі ще одного імовірного агента фсб. Ним виявився завербований ворогом працівник запорізького комбінату.

Як повідомили у СБУ, він намагався влаштуватися до оборонного заводу, щоб зсередини зливати ворогу координати місцевих підприємств, що працюють на фронт.

Зазначається, що чоловік під виглядом пошуку нової роботи прийшов на співбесіду до одного з підприємств оборонно-промислового комплексу України.

При ознайомчій зустрічі агент одразу почав розпитувати про систему захисту режимного об’єкта під час повітряних тривог. Також, перебуваючи на території виробничого цеху, він намагався отримати інформацію про наявність антидронових сіток всередині та засобів ППО за периметром промзони.

Фото: СБУ Переписка із куратором

Окрім "розвідки" на співбесіді, чоловік додатково обходив місто, фіксував локації і фотографував фасади інших підприємств, що виконують оборонні замовлення.

Зібрані відомості він збирав на своєму смартфоні і робив з них агентурні "доповіді" куратору. Для комунікації з російським спецслужбістом фігурант використовував анонімний чат у месенджері.

Кіберфахівці СБУ затримали агента і провели комплексні заходи, щоб убезпечити локації оборонної інфраструктури регіону.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.