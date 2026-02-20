Ціна "питання" становила від 3,5 до 5 тисяч доларів залежно від групи інвалідності.

У Чернівецькій області правоохоронці викрили групу лікарів, які організували схему незаконного оформлення інвалідності чоловікам призовного віку.

Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

До організації схеми причетні професор одного з медичних навчальних закладів – судово-медичний експерт, лікар обласної лікарні та їхній посередник.

Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

За даними слідства, 30-річний житель Чернівців звернувся до лікаря-нефролога через проблеми зі здоров’ям, щоб з’ясувати, чи має підстави для встановлення інвалідності. Медик повідомив, що процедура є складною та перебуває під посиленим контролем, особливо щодо чоловіків призовного віку, однак запропонував "супровід" за грошову винагороду.

Фото: Чернівецька обласна прокуратура

Лікар пообіцяв організувати фіктивне стаціонарне лікування без фактичної госпіталізації, підготувати виписки з історії хвороби з необхідними результатами обстежень та сформувати пакет документів, що створював видимість тривалого хронічного захворювання.

Грошові кошти передавалися частинами через посередника.

Після підготовки документів до реалізації схеми долучився професор медичного закладу – судово-медичний експерт. Використовуючи професійні зв’язки, він обіцяв вплинути на рішення експертної комісії щодо встановлення групи інвалідності.

Вартість "вирішення питання" становила від 3 500 до 5 000 доларів залежно від групи інвалідності та строку її встановлення. Загалом підозрювані отримали 4 400 доларів.

Правоохоронці затримали професора під час отримання чергової частини неправомірної вигоди.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до корупційної схеми.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Чернівецькій області за оперативного супроводу УСБУ в Чернівецькій області.