В Чернівецькій області невідомий кинув вибуховий пристрій в автомобіль поліції: є постраждалі

В місті Сторожинець в Чернівецькій області невідомий кинув вибуховий пристрій, ймовірно гранату, в службовий автомобіль поліції.
Про це повідомили в Національній поліції.
"Сьогодні о 22:50 у місті Сторожинець Чернівецького району невідомий кинув вибуховий пристрій, ймовірно гранату, в бік службового автомобіля поліції", - повідомили в поліції.
Внаслідок вибуху двоє поліцейських отримали поранення. Їм надається необхідна медична допомога. В місті введена спецоперація.
На місці події працюють слідчо-оперативні групи. Інші деталі поки не відомі.