В Чернівецькій області невідомий кинув вибуховий пристрій в автомобіль поліції: є постраждалі

В місті Сторожинець в Чернівецькій області невідомий кинув вибуховий пристрій, ймовірно гранату, в службовий автомобіль поліції.

Про це повідомили в Національній поліції.

"Сьогодні о 22:50 у місті Сторожинець Чернівецького району невідомий кинув вибуховий пристрій, ймовірно гранату, в бік службового автомобіля поліції", - повідомили в поліції.

Внаслідок вибуху двоє поліцейських отримали поранення. Їм надається необхідна медична допомога. В місті введена спецоперація.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи. Інші деталі поки не відомі.