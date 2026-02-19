«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
В Чернівецькій області невідомий кинув вибуховий пристрій в автомобіль поліції: є постраждалі

Двоє поліцейських отримали поранення. Триває спецоперація

В Чернівецькій області невідомий кинув вибуховий пристрій в автомобіль поліції: є постраждалі
Фото: Поліція Києва

В місті Сторожинець в Чернівецькій області невідомий кинув вибуховий пристрій, ймовірно гранату, в службовий автомобіль поліції. 

Про це повідомили в Національній поліції.

"Сьогодні о 22:50 у місті Сторожинець Чернівецького району невідомий кинув вибуховий пристрій, ймовірно гранату, в бік службового автомобіля поліції", - повідомили в поліції.

Внаслідок вибуху двоє поліцейських отримали поранення. Їм надається необхідна медична допомога. В місті введена спецоперація.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи. Інші деталі поки не відомі.

