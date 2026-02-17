Енергонезалежність без переплат: де дістати кошти на дороге обладнання

Українцям пропонують кілька програм доступних кредитів на придбання обладнання для генерації електроенергії та опалювання будинків. Пошкодження енергосистеми України вже такі, що, мабуть, не лишається навіть найзахідніших куточків, яких би не торкалися стабілізаційні чи й екстрені довготривалі відключення. Проблеми зі світлом, опаленням, водопостачанням – вже кілька тижнів поспіль у топі найгостріших для українців тем. Дедалі більше людей доходять думки, що умовними павербанками вже не викрутишся і шукають потужніших і технологічніших рішень для забезпечення власної енергоавтономності. І відповідне обладнання, пристрої дійсно існують – були б гроші. Розповідаємо, де їх дістати під такі цілі в кредит і чи дійсно це доступно і вигідно.

Фото: t.me/vitaliy_klitschko Сонячні панелі на даху київської багатоповерхівки.

Автономія в кредит і без відсотків

Дістати обладнання для облаштування власної енергонезалежності в кредит зараз можна практично без нарахування відсотків. Наприклад, якщо скористатися держпрограмою «Джерела енергії» або продуктом «Енергогрант» у ПриватБанк. Обидві спрямовані саме на те, щоб спростити доступ українців до дорогого енергообладнання.

Програма «Джерела енергії» регулюється постановою Кабміну і була спланована для збільшення частки саме домашньої генерації електроенергії, пояснює Владислав Корольов, керівник департаменту забезпеченого кредитування Приватбанку.

«Власники приватних будинків можуть за цією програмою встановити собі сонячні панелі або вітрові станції, – розповідає він. – Є певні обмеження: наприклад, потужність панелей – до 10 кВт, а площі будинку – до 300 кв. м».

Також є «стеля» середньомісячного сукупного доходу домогосподарства. «Це – через соціальну направленість програми, підтримка розрахована на тих, хто без неї не обійдеться», – пояснює Корольов.

«Енергогрант» – програма, яку ПриватБанк реалізує спільно з ЄБРР. Обмежень для учасників за доходом тощо немає, будь-який клієнт банку може претендувати на кредит, що забезпечить йому в результаті обсяг генерації до 30 кВт. Плюс – європейські партнери компенсують частину витрат грантами і доступний більший вибір обладнання.

«Державна програма підтримує встановлення саме сонячних панелей чи вітряків, а за цією можна придбати будь-яке енергоефективне обладнання: тепловий насос, інвертор з батареєю тощо», – розповідає керівник департаменту.

Власне, люди найчастіше і претендують саме на комплекти сонячних панелей з батареями та інверторами, теплові насоси (для приватних будинків), інвертори з акумуляторами (для квартир). Щоправда, такі популярні нині пристрої як бензинові чи дизельні акумулятори під програму не підпадають.

Фото: Homedome Інвертор з батареєю в приватній оселі.

«Вона розрахована лише на енергоефективне «чисте» обладнання, а генератори з погляду європейських донорів – не дуже «зелена» генерація», – пояснює Корольов.

Придбання потужних генераторів (та іншого обладнання для автономного живлення ліфтів, насосів та освітлення багатоквартирних будинків) наразі можливе хіба через програму «СвітлоДім» для ОСББ та кооперативів (прийом заявок через Дію та сайт програми стартував 30 січня).

Теоретично, держпрограма «Джерела енергії» може стати у пригоді і власникам таунхаусів, котеджів на кілька квартир – головне, щоб у таких будинків був персональний рахунок з постачальником електроенергії. А ще днями уряд оголосив про нову програму енергопідтримки для приватних будинків і таунхаусів (також буде доступною через ПриватБанк). Їх власники зможуть придбати обладнання для автономного електроживлення житла (генератори, акумулятори, сонячні електростанції), оформивши кредит від 0% у одному з банків-партнерів і отримати компенсацію від держави до 30% вартості обладнання.

Чи можуть відмовити в такому кредитуванні? Процедура – абсолютно звичайна, тому не схвалити надання кредиту можуть хіба що клієнту з поганою кредитною історією, не повернутими позиками тощо.

«Або якщо дохід претендента недостатній для погашення такого кредиту, – говорить Владислав Корольов. – Але це все – в рамках стандартних банківських процедур. Якщо кредитна історія чиста і платежі за кредитом не перевищуватимуть хоча б 50% зарплати позичальника – ми погоджуємо».

Популярність енергокредитів ще не максимальна, але вже вчетверо зросла за пів року.

Державна програма доступна в ПриватБанку з серпня 2024 року, «Енергогрант» запустили на рік пізніше.

До осені 2025-го, за словами Владислава Корольова, особливого попиту на них у фінустанові не фіксували. Але з вересня-жовтня клієнти стали цікавитися обома програмами і попит дедалі тільки зростав.

«В минулому році ми видавали приблизно по 60 таких кредитів на місяць і все літо 2025-го в такому режимі працювали, а наразі – понад 200 на місяць оформлюємо, – розповідає директор департаменту. – Це небагато, не скажу, що черги стоять. Ще потрібен час, щоб клієнти більше дізнавалися про програму».

Фото: Приватбанк Владислав Корольов

Не кожен готовий вкласти власні кошти, ще й чималі, у те, що ще відносно недавно отримував просто завдяки існуванню державних електростанцій. Справжні потреби набагато перевищують нинішній попит, вважає Корольов, просто багато людей ще не зважились на активні дії, хоч і страждають без світла. Та й обладнання дійсно недешеве.

«Вартість варіюється залежно від виробника і потужності, але середній кредит, який видаємо – 300 тис. грн, – розповідає він. – З іншого боку, тобі дають безвідсотковий кредит на 5 років – і ти зі світлом».

На думку експерта з кредитування, динаміка і далі буде позитивною і популярність програм лише зростатиме. Ситуація з забезпеченням електроенергією аж ніяк не покращується і українці все активніше шукають виходу з ситуації, можливостей додатково забезпечити оселі теплом і світлом.

Та й об’єктивні дані про те свідчать. Січень у банківському бізнесі зазвичай вважався досить пасивним періодом, коли менеджери відзначали спад за продажами усіх продуктів.

«А за цими енергокредитами ми весь січень трималися практично на рівні грудня, ну, може, відсотків на п’ять зниження було, – розповідає Владислав Корольов. – А вже за перший тиждень лютого ми оформили кредитів, як за третину січня».

Тобто попит весь час зростає, на першому місці за затребуваністю – сонячні панелі для приватних будинків. Можливо тому, що це найбільш відома категорія товарів зі сфери альтернативного енергоживлення, вони давно на слуху. На відміну від, наприклад, вітрових станцій. Так, вітряки теж можуть бути «домашніми», але це рішення поки менш популярне – через брак інформації або через дещо складнішу схему встановлення.

«Ті ж теплові насоси – чудова річ для будинку, але люди ще не досить обізнані про ці можливості, – каже Корольов. – Недешево, але для опалення будинку – прекрасне енергоефективне рішення. Думаю, ми до цих нових опцій ще прийдемо трішки пізніше».

Фото: sils.in.ua Тепловий насос в будинку в селі Рогозів, Київської обл.

Досвід родини з Сум: мінус кілька тисяч гривень у рахунку за світло і майже повна автономія

А як же це працює на практиці?

Родина Олександра та Алли Лобанових із Сум п’ять років тому якраз збудували новий будинок – з комунікаціями повністю на електриці. Підрядники, що проєктували і монтували системи водопостачання і опалення, досі обслуговують їх і знайомлять своїх клієнтів з технологічними новинками – раптом хтось забажає щось покращити і осучаснити.

«А цього року так збіглося, що хлопці подзвонили, якраз коли отримали просто скажений рахунок за електроенергію», – розповідає Алла Лобанова.

Електропостачальник нарахував близько 9 тис. грн, при тому, що в будинку тижнями по 16-18 годин на добу не бувало електрики.

«Ми вже навіть готувати на плиті перестали – тільки на вогнищі чи газовому пальнику, – розповідає власниця будинку. – Але зрозуміло, що дуже багато споживав електрокотел – працював на повну потужність (а це 13 кВт) щоразу після тривалого вимкнення, бо будинок охолоджувався до 13 градусів. От і потягнуло аж на таку суму».

Саме в компанії з обслуговування будинкових комунікацій Аллі й підказали, що в ПриватБанку з’явилася можливість придбати у кредит хорошу альтернативу такому котлу – тепловий насос. Разом прорахували, яке обладнання буде ефективним саме для площі будинку Лобанових і стало зрозуміло, що пропозиція дійсно цікава.

«Подзвонили в банк, нам призначили зустріч, детально проконсультували. Виходило, що можна кредит на п’ять років розтягнути або й достроково погасити, а головне – є шанс додатково отримати єврогрант на погашення відсотків за кредитом», – розповідає жителька Сум.

Сума вийшла чималенька – 210 тис. грн попри те, що виконавця зробили знижку при встановленні обладнання і отримали знижку від постачальника на два насоси (будинок – на дві половини і придбали два насоси – для себе і батьків). Але загалом процедура – дуже проста і швидка.

Фото: sils.in.ua Обладнання встановлене для теплового насоса в будинку 80 м2 в селі Рогозів, Київської обл.

Через ПриватБанк підібрали у переліку акредитованих постачальників підходящого, протягом тижня оформили документи і отримали схвалення кредиту, та й обладнання доставили швидко.

«Кошти постачальникам надходять відразу після підписання документів, – розповідає Алла Лобанова. – Затримка тільки через великі морози вийшла, але поки тривала холоднеча, фахівці потихеньку готувалися до заміни котла на насоси, щось бурили, прокладали канали».

А як тільки дозволила погода, провели перепідключення. Процес досить складний, фактично на добу будинок вимикається від опалення, поки систему перемкнуть на новий пристрій і запустять його в роботу.

«А потім ще хлопці власним генератором вісім годин заживлювали його, щоб він відпрацював без перерв і можна було налаштувати електроніку, як слід», – розповідає жінка.

Зараз родина цілком задоволена результатом. Тепловий насос дійсно енергоефективний і це помітно неозброєним оком: 2 кВт замість 13 кВт від котла, а це – на кілька тисяч гривень менша сума у рахунку за електроенергію за січень.

«І це попри те, що насос працював не повний місяць, – каже Алла. – Очікую, що і в наступному місяці, навіть незважаючи на морози, сума буде значно нижчою, ніж колись».

Процедура – нескладна. Навіть пенсіонерка-мама Олександра Лобанова без проблем взяла кредит і розібралась, як здійснювати щомісяця платежі через додаток тощо.

Фото: Новини.LIVE

«Навіть не напружувались, процедура дуже полегшена. Ми тільки потім привезли їм акти виконаних робіт, а далі банк сам відправить документи європейським донорам за умовами гранту», – розповідає власниця будинку.

Бо далі ще треба дочекатися 25% компенсації за сумою кредиту. Лобанови зробили кілька фото з геолокацією на вимогу європейських донорів, і разом з актами та рештою документів банк подає їх заявку на отримання гранту. Її розглядають близько двох місяців, а потім гроші зараховують на вже відкритий євро-рахунок. Як пояснили позичальникам, поки що випадків відмов не бувало.

«Менеджер банку навіть підказувала, як саме фото ті робити, тож умови виконали і проблем бути не повинно, – міркує Алла. – Зручний продукт: відразу таку велику суму з кишені не витягнеш, а так отримали насос, виходить, у розстрочку, бо відсотки за кредитом закриє європейський грант».

Родина вже планує й можливостями другої програми скористатися – державної. Вже домовилась з компанією, яка займається встановленням сонячних панелей і має намір придбати комплект батарей з інвертором, щоб насос живився незалежно від зовнішніх обставин. Тим більше, що будинок проєктувався відразу з дахом, розрахованим на вагу сонячних панелей, а кредит дадуть навіть паралельно з незакритим першим.

«Мабуть, доходи і кредитна історія чоловіка це дозволяють. Тож зараз шукаю підрядників, які виконають нам монтаж, – говорить Алла Лобанова. – Якщо можна взяти у розстрочку, то навіщо ж відкладати: судячи з усього, панелі зайвими ніколи не будуть».