Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Генштаб: уражений вертоліт Ка-27 та три пункти управління БпЛА ворога

Вертоліт уражений у Криму, пункти управління - на тимчасово окупованих територіях та в Росії.

Сили оборони уразили вертоліт Ка-27 у Криму, а в Росії та на ТОТ – три пункти управління БпЛА ворога.

Про це розповіли у Генштабі. 

"У рамках системних заходів зі зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ підрозділи Сил оборони України продовжують уражати важливі військові цілі противника", – йдеться у повідомленні. 

У ніч на 17 лютого в районі н.п. Камишли (ТОТ Автономної Республіки Крим) українські бійці уразили ворожий корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27. Зафіксовано влучання в ціль.

Окрім того, 16 лютого 2026 року уражено три пункти управління БпЛА ворога:

  • у районі Гуляйполя (ТОТ Запорізької області);
  • у районі Анатоліївки (Курська область, РФ);
  • у районі н.п. Затишшя (ТОТ Запорізької області).

Втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.

"Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ударів по об’єктах, що забезпечують управління військами, авіацію та безпілотні підрозділи російського агресора", – наголосили у Генштабі. 

