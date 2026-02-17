Генштаб: уражений вертоліт Ка-27 та три пункти управління БпЛА ворога

Вертоліт уражений у Криму, пункти управління - на тимчасово окупованих територіях та в Росії.

Сили оборони уразили вертоліт Ка-27 у Криму, а в Росії та на ТОТ – три пункти управління БпЛА ворога.

Про це розповіли у Генштабі.

"У рамках системних заходів зі зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ підрозділи Сил оборони України продовжують уражати важливі військові цілі противника", – йдеться у повідомленні.

У ніч на 17 лютого в районі н.п. Камишли (ТОТ Автономної Республіки Крим) українські бійці уразили ворожий корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27. Зафіксовано влучання в ціль.

Окрім того, 16 лютого 2026 року уражено три пункти управління БпЛА ворога:

у районі Гуляйполя (ТОТ Запорізької області);

у районі Анатоліївки (Курська область, РФ);

у районі н.п. Затишшя (ТОТ Запорізької області).

Втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.

"Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ударів по об’єктах, що забезпечують управління військами, авіацію та безпілотні підрозділи російського агресора", – наголосили у Генштабі.