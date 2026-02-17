У Повітряних силах спростували дані ЗМІ про іноземних пілотів F-16 в Україні (виправлено)

Французьке видання написало, нібито американські і західні пілоти працюють за спеціальними контрактами.

Виправлено. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат спростував інформацію медіа Intelligence Online про те, нібито в Україні працюють американські і голландські пілоти винищувачів.

"А тим часом українські пілоти на західних літаках вкотре продемонстрували ефективність та професіоналізм у збитті крилатих ракет і дронів противника. Сьогодні вранці більшість крилатих ракет – на їх рахунку!" – повідомив він.

Видання писало, нібито західні льотчики, які вже не перебувають на службі у своїх національних збройних силах, працюють за тимчасовими контрактами.