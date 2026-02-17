Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Війна

У Повітряних силах спростували дані ЗМІ про іноземних пілотів F-16 в Україні (виправлено)

Французьке видання написало, нібито американські і західні пілоти працюють за спеціальними контрактами. 

Український винищувач F-16
Фото: Повітряні Сили

Виправлено. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат спростував інформацію медіа Intelligence Online про те, нібито в Україні працюють американські і голландські пілоти винищувачів.

"А тим часом українські пілоти на західних літаках вкотре продемонстрували ефективність та професіоналізм у збитті крилатих ракет і дронів противника. Сьогодні вранці більшість крилатих ракет – на їх рахунку!" – повідомив він. 

Видання писало, нібито західні льотчики, які вже не перебувають на службі у своїх національних збройних силах, працюють за тимчасовими контрактами. 

﻿
