FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Головна

У США сталася стрілянина під час шкільного хокейного матчу. Загинули двоє людей, троє поранені

Підозрюваний також мертвий.

Фото: скриншот

Унаслідок стрілянини на шкільному хокейному матчі у місті Потакет, штат Род-Айленд, загинули двоє людей, передає CBS News

У понеділок вдень під час хокейного матчу серед старшокласників сталася стрілянина, унаслідок якої загинули двоє людей і ще троє зазнали критичних поранень, повідомила поліція.

Начальниця поліції міста Тіна Гонсалвес заявила, що підозрюваний також загинув — імовірно, від самозавданого вогнепального поранення.

За даними поліції, стрілянина, ймовірно, була «цільовим» інцидентом, пов’язаним із сімейним конфліктом.

Гонсалвес назвала ім’я стрільця – це Роберт Дорган. За її словами, він народився у 1969 році, а також використовував ім’я Роберта та прізвище Еспозіто.

Один із очевидців втрутився в ситуацію, і «саме це, ймовірно, допомогло швидко завершити цю трагічну подію», сказала Гонсалвес журналістам у понеділок увечері.

