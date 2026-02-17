У США сталася стрілянина під час шкільного хокейного матчу

Унаслідок стрілянини на шкільному хокейному матчі у місті Потакет, штат Род-Айленд, загинули двоє людей, передає CBS News.

У понеділок вдень під час хокейного матчу серед старшокласників сталася стрілянина, унаслідок якої загинули двоє людей і ще троє зазнали критичних поранень, повідомила поліція.

Начальниця поліції міста Тіна Гонсалвес заявила, що підозрюваний також загинув — імовірно, від самозавданого вогнепального поранення.

За даними поліції, стрілянина, ймовірно, була «цільовим» інцидентом, пов’язаним із сімейним конфліктом.

Гонсалвес назвала ім’я стрільця – це Роберт Дорган. За її словами, він народився у 1969 році, а також використовував ім’я Роберта та прізвище Еспозіто.

Один із очевидців втрутився в ситуацію, і «саме це, ймовірно, допомогло швидко завершити цю трагічну подію», сказала Гонсалвес журналістам у понеділок увечері.