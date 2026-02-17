Франція відпустила танкер "тіньового флоту" Росії після сплати кількамільйонного штрафу

Франція дозволила танкеру російського "тіньового флоту" Grinch залишити свої води після сплати кількамільйонного штрафу.

Про це повідомив міністр Європи та закордонних справ Жан-Ноель Барро в соцмережі X.

"Обходити європейські санкції коштує дорого. Росія більше не зможе безкарно фінансувати свою війну за допомогою "тіньового" флоту біля наших берегів. Нафтовий танкер Grinch залишить французькі води після сплати кількох мільйонів євро та трьох тижнів дорогої стоянки у Фос-сюр-Мер", – повідомив він.

Contourner les sanctions européennes a un prix. La Russie ne financera plus impunément sa guerre via une flotte fantôme au large de nos côtes. Le pétrolier Grinch va quitter les eaux françaises après plusieurs millions d’euros versés et 3 semaines d’immobilisation coûteuse à… pic.twitter.com/Z4LI0l65e4 — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) February 17, 2026

Раніше прокуратура Марселя повідомила, що компанію, яка володіє судном, суд "засудив у рамках процедури угоди про визнання вини до грошового штрафу". Однак сума штрафу в заяві не називалася.

Як повідомлялося, російський нафтотанкер танкер Grinch вийшов із порту Мурманськ 5 січня 2026 року з вантажем російської сирої нафти. Його затримали в Середземному морі й поставили на якір біля французького порту Марсель.

Це стало першим випадком, коли Франція застосувала морське право поза своїми територіальними водами. А минулого року в жовтні Франція затримала біля свого західного узбережжя інший санкційний танкер — Boracay, який протягом кількох днів відпустили.