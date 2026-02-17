FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Франція відпустила танкер "тіньового флоту" Росії після сплати кількамільйонного штрафу

Голова МЗС країни наголосив, що обходити європейські санкції коштує дорого. 

Фото: wikipedia.org

Франція дозволила танкеру російського "тіньового флоту" Grinch залишити свої води після сплати кількамільйонного штрафу.

Про це повідомив міністр Європи та закордонних справ Жан-Ноель Барро в соцмережі X.

"Обходити європейські санкції коштує дорого. Росія більше не зможе безкарно фінансувати свою війну за допомогою "тіньового" флоту біля наших берегів. Нафтовий танкер Grinch залишить французькі води після сплати кількох мільйонів євро та трьох тижнів дорогої стоянки у Фос-сюр-Мер", – повідомив він.

Раніше прокуратура Марселя повідомила, що компанію, яка володіє судном, суд "засудив у рамках процедури угоди про визнання вини до грошового штрафу". Однак сума штрафу в заяві не називалася.

Як повідомлялося, російський нафтотанкер танкер Grinch вийшов із порту Мурманськ 5 січня 2026 року з вантажем російської сирої нафти. Його затримали  в Середземному морі й поставили на якір біля французького порту Марсель.

Це стало першим випадком, коли Франція застосувала морське право поза своїми територіальними водами. А минулого року в жовтні Франція затримала біля свого західного узбережжя інший санкційний танкер — Boracay, який протягом кількох днів відпустили.

