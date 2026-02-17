Іспанія розслідуватиме роботу X, Meta і TikTok через створені ШІ матеріали із секснасильством над дітьми

Компанії X, Meta і TikTok поки ніяк це не прокоментували.

Уряд Іспанії доручив прокуратурі розслідувати діяльність соціальних платформ X, Meta та TikTok через ймовірне поширення матеріалів із сексуальним насильством над дітьми, створених за допомогою штучного інтелекту.

Як пише Reuters, про це заявив у вівторок прем’єр-міністр Педро Санчес.

"Ці платформи підривають психічне здоров’я, гідність і права наших дітей. Держава не може цього дозволити. Безкарність цих гігантів має закінчитися", – написав Санчес у соцмережі X.

За його словами, уряд попросить прокуратуру "розслідувати злочини, які X, Meta та TikTok можуть скоювати через створення і поширення дитячої порнографії за допомогою свого ШІ".

Оголошення пролунало на тлі посилення тиску європейських регуляторів на великі технологічні компанії, яких звинувачують у зловживаннях: від антиконкурентної поведінки в цифровій рекламі до навмисного створення залежних механік у соцмережах.

Компанії X, Meta і TikTok поки ніяк це не прокоментували.

Раніше цього місяця Санчес оголосив про низку заходів для боротьби з онлайн-насильством і захисту дітей, зокрема запропонував заборонити користування соцмережами особам молодше 16 років.

Того ж дня французька поліція провела обшук у офісах X, а прокуратура зобов’язала Ілона Маска дати свідчення у розширеному розслідуванні на тлі зростання уваги європейських органів до платформи.

У листопаді Санчес також заявив, що парламент Іспанії розслідуватиме Meta щодо можливих порушень конфіденційності користувачів Facebook і Instagram.

Іспанія не єдина країна, що перевіряє сексуалізований контент, створений чат-ботом Grok від компанії xAI Ілона Маска на платформі X. Інші держави також почали розслідування, запроваджують заборони та вимагають запобіжників у межах глобальної кампанії проти незаконних матеріалів.

Тим часом Ірландська комісія із захисту даних повідомила у вівторок про початок офіційного розслідування щодо Grok через обробку персональних даних і потенційну здатність створювати шкідливі сексуалізовані зображення та відео, зокрема за участю дітей.