У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
ЗМІ: 175 танкерів "тіньового флоту" РФ перевозять нафту Балтійським морем під фальшивими прапорами

Відділ МОТ зібрав дані приблизно про 1400 суден, які транспортували російську нафту.

ЗМІ: 175 танкерів "тіньового флоту" РФ перевозять нафту Балтійським морем під фальшивими прапорами
танкер
Фото: скриншот відео

Журналісти фінського мовника Yle виявили щонайменше 175 незастрахованих суден російського "тіньового флоту", які курсують під фальшивими прапорами Балтійським морем та Фінською затокою.

За даними журналістів, ці судна перевозили російську нафту на мільярди євро, що дозволяє Кремлю обходити міжнародні санкції та фінансувати військові дії проти України.

У міжнародних водах контроль за судном покладається на державу, під прапором якої воно зареєстроване. Однак через підроблені реєстраційні дані низка танкерів фактично діє поза юрисдикцією будь-якої країни.

Командувач берегової охорони Фінської затоки Міко Сімола наголосив, що кількість випадків невизначеності щодо прапора держави особливо зросла протягом 2025 року. За його словами, конкретні приклади таких порушень уже зафіксовані в Балтійському морі та Фінській затоці.

Фінська влада висловлює занепокоєння через високі екологічні ризики. У разі аварії танкера без страхування та зрозумілої юрисдикції притягнути винних до відповідальності буде надзвичайно складно.

Ситуацію ускладнює те, що реальні власники таких суден часто приховані за мережами офшорних компаній.

Відділ MOT упродовж більше року відстежував діяльність російського "тіньового флоту" та зібрав дані приблизно про 1400 суден, які перевозили російську нафту.

Для російської нафти встановлено граничну ціну в межах санкційної політики Заходу. Щоб обійти санкції, нафту перевантажують із судна на судно у відкритому морі – це ускладнює встановлення її походження та дозволяє продавати її за ринковими цінами.

Такі операції особливо поширені в Середземному морі та Азії. Однією з локацій, яку використовують для перевантаження, є мілина Hurd's Bank поблизу Мальти.

