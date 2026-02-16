ЗМІ: 175 танкерів "тіньового флоту" РФ перевозять нафту Балтійським морем під фальшивими прапорами

Відділ МОТ зібрав дані приблизно про 1400 суден, які транспортували російську нафту.

Журналісти фінського мовника Yle виявили щонайменше 175 незастрахованих суден російського "тіньового флоту", які курсують під фальшивими прапорами Балтійським морем та Фінською затокою.

За даними журналістів, ці судна перевозили російську нафту на мільярди євро, що дозволяє Кремлю обходити міжнародні санкції та фінансувати військові дії проти України.

У міжнародних водах контроль за судном покладається на державу, під прапором якої воно зареєстроване. Однак через підроблені реєстраційні дані низка танкерів фактично діє поза юрисдикцією будь-якої країни.

Командувач берегової охорони Фінської затоки Міко Сімола наголосив, що кількість випадків невизначеності щодо прапора держави особливо зросла протягом 2025 року. За його словами, конкретні приклади таких порушень уже зафіксовані в Балтійському морі та Фінській затоці.

Фінська влада висловлює занепокоєння через високі екологічні ризики. У разі аварії танкера без страхування та зрозумілої юрисдикції притягнути винних до відповідальності буде надзвичайно складно.

Ситуацію ускладнює те, що реальні власники таких суден часто приховані за мережами офшорних компаній.

Для російської нафти встановлено граничну ціну в межах санкційної політики Заходу. Щоб обійти санкції, нафту перевантажують із судна на судно у відкритому морі – це ускладнює встановлення її походження та дозволяє продавати її за ринковими цінами.

Такі операції особливо поширені в Середземному морі та Азії. Однією з локацій, яку використовують для перевантаження, є мілина Hurd's Bank поблизу Мальти.