Світ

Міністр економіки: Хорватія готова допомогти Угорщині і Словаччині з транзитом нафти, але не російської

Загреб готовий допомогти "у межах законодавства ЄС і дотриманні санкційних правил".

Міністр економіки: Хорватія готова допомогти Угорщині і Словаччині з транзитом нафти, але не російської
Фото: Анте Шушняр/Х

Хорватія готова сприяти забезпеченню енергетичної безпеки Угорщини та Словаччини через нафтопровід Adria і закликає країни відмовитися від імпорту російської нафти.

Про це заявив міністр економіки Хорватії Анте Шушняр у соцмережі Х.

За його словами, Загреб діє відповідально й прозоро у питаннях регіональної енергетичної безпеки та готовий допомогти "угорським і словацьким друзям" у розв’язанні поточних перебоїв із постачанням пального – "у межах законодавства ЄС та санкційних правил".

Шушняр наголосив, що нафтопровід Adria має достатню пропускну спроможність, а звинувачення у відсутності технічних можливостей або "ненадійності" Хорватії як транзитної держави є безпідставними.

Водночас хорватський міністр чітко дав зрозуміти, що йдеться про альтернативні джерела постачання, а не про транспортування російської нафти.

"Барель, куплений у Росії, може здаватися дешевшим для окремих країн, але він допомагає фінансувати війну та атаки на український народ. Час припинити це воєнне збагачення", – заявив він.

У своєму дописі Шушняр також звернувся до міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто та представників словацької сторони, підкресливши, що Хорватія підтримує Україну та з повагою ставиться до її щоденних втрат через російську агресію.

За словами міністра, інфраструктура Adria готова до роботи, тож жодних технічних причин для збереження залежності від російської нафти в країнах ЄС більше немає.

  • Сіярто і міністр економіки Словаччини Деніса Сакова надіслали спільний запит до Загреба. Угорський прем'єр Віктор Орбан раніше неодноразово вступав у суперечки з Хорватією щодо пропускної здатності та тарифів Адріатичного трубопроводу.
﻿
