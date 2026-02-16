У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Світ

США анонсували будівництво атомних електростанцій у Центральній Європі з американськими технологіями

США та Угорщина підписали угоду про поглиблення співпраці у сфері атомної енергетики.

США анонсували будівництво атомних електростанцій у Центральній Європі з американськими технологіями
Марко Рубіо і Петер Сійярто
Фото: EPA/UPG

Держсекретар США Марко Рубіо та глава МЗС Угорщини Петер Сійярто підписали у Будапешті угоду про поглиблення співпраці у сфері цивільної атомної енергетики.  У Словаччині Рубіо анонсував створення атомних електростанцій із застосуванням американських ядерних технологій.

Про це ідеться у повідомленні Держдепу США.

Державний секретар США Марко Рубіо під час візиту до Словаччини та Угорщини 15–16 лютого оголосив про конкретні кроки зі створення атомних електростанцій у Центральній Європі із застосуванням передових американських ядерних технологій.

Відзначається, що такі кроки сприятимуть зміцненню безпеки в регіоні та розвитку енергетичної інфраструктури.

У Словаччині розпочнеться попередня фаза будівництва нового великого реактора Westinghouse, включно з підготовкою проєктно-кошторисної документації та інженерними розрахунками. Ці роботи фінансуватимуться США.

В Угорщині Рубіо підписав угоду про цивільне використання ядерної енергії та підтвердив зобов’язання США зробити Угорщину центром розвитку малих модульних реакторів. 

Американська компанія Holtec International готова допомогти Угорщині у зберіганні відпрацьованого ядерного палива.

Сторони підкреслили, що домовленість є частиною ширшого пакета енергетичних угод, які також охоплюють сфери нафти та газу.

У Держдепі підкреслили, що реалізація цих кроків відкриває можливості для американських компаній на понад 15 мільярдів доларів та створення тисяч нових робочих місць.

  • Під час візиту в Угорщині Держсекретар США Марко Рубіо похвалив Віктора Орбана за ефективне керівництво країною та відзначив особливі стосунки прем’єра з колишнім президентом США Дональдом Трампом.
﻿
