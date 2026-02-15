У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
Водночас Рубіо наголосив на необхідності зміцнення оборонних спроможностей усіх союзників.

Держсекретар США Рубіо: Ми не виходимо з НАТО
Державний секретар США Марко Рубіо (в центрі)
Фото: EPA/UPG

США не планують залишати Північноатлантичний альянс. 

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, передає «Укрінформ».

Рубіо підкреслив, що позиція США є однозначною і вже була підтверджена під час останніх зустрічей на високому рівні.

«...У Сполучених Штатів розгорнуті тисячі і тисячі військовослужбовців у рамках місії НАТО. І ми чітко дали зрозуміти, я думаю, це було дуже чітко заявлено на саміті всього кілька днів тому або на зустрічі на рівні міністрів оборони. Ми не виходимо з НАТО. Ми не йдемо», — зазначив очільник Держдепу.

Він також додав, що переміщення підрозділів між країнами-членами є звичною практикою, яка не означає відмови від зобов'язань. Водночас Рубіо наголосив на необхідності зміцнення оборонних спроможностей усіх союзників.

За словами держсекретаря, чим сильнішими будуть окремі партнери по НАТО, тим міцнішою буде колективна безпека Альянсу загалом. Захист власного народу та країни залишається найважливішим обов'язком кожної держави-члена, наголосив Рубіо.

  • США наполягають на тому, аби союзники збільшували власні витрати на свою оборону, а не покладалися цілком на американську сторону.
  • Занепокоєння європейців викликав той факт, що Штати почали скорочувати чисельність своїх військових місій у Європі. 
