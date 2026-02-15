Президент Польщі закликав розпочати роботу над ядерним захистом країни

Навроцький так відреагував на скандальні заяви РФ у бік Польщі.

Президент Польщі Кароль Навроцький виступив за приєднання Варшави до ядерного проєкту задля зміцнення національної безпеки, пише Politico.

На його думку, стратегія захисту Польщі має базуватися на ядерному потенціалі.

Навроцький наголосив, що Польща межує з зоною бойових дій, а агресивні імперські наміри Росії щодо країни є загальновідомими. Тому він вважає за необхідне розпочати підготовку до створення ядерного щита з дотриманням усіх міжнародних норм.

Заява Навроцького пролунала на тлі ширшої дискусії в Європі про посилення ядерного стримування. Зокрема, прем'єрка Латвії Евіка Сіліня на Мюнхенській безпековій конференції також заявила, що ядерний фактор може надати регіону нові можливості для безпеки.

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що наразі тривають переговори з Францією щодо створення спільного європейського механізму стримування.