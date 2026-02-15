У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Президент Польщі закликав розпочати роботу над ядерним захистом країни

Навроцький так відреагував на скандальні заяви РФ у бік Польщі.

Президент Польщі закликав розпочати роботу над ядерним захистом країни
Президент Польщі Кароль Навроцький
Фото: EPA/UPG

Президент Польщі Кароль Навроцький виступив за приєднання Варшави до ядерного проєкту задля зміцнення національної безпеки, пише Politico.

На його думку, стратегія захисту Польщі має базуватися на ядерному потенціалі.

Навроцький наголосив, що Польща межує з зоною бойових дій, а агресивні імперські наміри Росії щодо країни є загальновідомими. Тому він вважає за необхідне розпочати підготовку до створення ядерного щита з дотриманням усіх міжнародних норм.

Заява Навроцького пролунала на тлі ширшої дискусії в Європі про посилення ядерного стримування. Зокрема, прем'єрка Латвії Евіка Сіліня на Мюнхенській безпековій конференції також заявила, що ядерний фактор може надати регіону нові можливості для безпеки.

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що наразі тривають переговори з Францією щодо створення спільного європейського механізму стримування.

﻿
