У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
США здійснили перше повітряне транспортування ядерного мікрореактора

Мікрореактори розглядаються, як альтернатива дизельним генераторам.

США здійснили перше повітряне транспортування ядерного мікрореактора
Фото: EPA/UPG

15 лютого Міністерства енергетики та оборони США вперше перевезли невеликий ядерний реактор на вантажному літаку з Каліфорнії до Юти, щоб продемонструвати потенціал швидкого розгортання ядерної енергетики.

Про це пише Reuters.

Один із мікрореакторів Ward доправили на літаку C-17 — без ядерного палива — до авіабази у штаті Юта. Міністр енергетики Кріс Райт та заступник міністра оборони з питань закупівель та підтримки Майкл Даффі перебували на борту C-17 з реактором та його компонентами та назвали цю подію проривом у розвитку ядерної енергетики та військової логістики США.

Як повідомляє видання, адміністрація Трампа розглядає малі ядерні реактори як один із кількох способів розширення виробництва енергії в США. Міністерство енергетики у грудні видало два гранти, щоб допомогти пришвидшити розробку малих модульних реакторів.

За даними Reuters, мікрореактор, який був представлений на недільному заході, трохи більший за мінівен, може генерувати до 5 мегават електроенергії. Він почне працювати в липні на потужності 100 кіловат і досягне піку в 250 кіловат цього року, перш ніж вийти на повну потужність.

