США здійснили перше повітряне транспортування ядерного мікрореактора

15 лютого Міністерства енергетики та оборони США вперше перевезли невеликий ядерний реактор на вантажному літаку з Каліфорнії до Юти, щоб продемонструвати потенціал швидкого розгортання ядерної енергетики.

Про це пише Reuters.

Один із мікрореакторів Ward доправили на літаку C-17 — без ядерного палива — до авіабази у штаті Юта. Міністр енергетики Кріс Райт та заступник міністра оборони з питань закупівель та підтримки Майкл Даффі перебували на борту C-17 з реактором та його компонентами та назвали цю подію проривом у розвитку ядерної енергетики та військової логістики США.

Як повідомляє видання, адміністрація Трампа розглядає малі ядерні реактори як один із кількох способів розширення виробництва енергії в США. Міністерство енергетики у грудні видало два гранти, щоб допомогти пришвидшити розробку малих модульних реакторів.

За даними Reuters, мікрореактор, який був представлений на недільному заході, трохи більший за мінівен, може генерувати до 5 мегават електроенергії. Він почне працювати в липні на потужності 100 кіловат і досягне піку в 250 кіловат цього року, перш ніж вийти на повну потужність.